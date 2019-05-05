ربة منزل تقتل ابنة صديقتها بمساعدة زوجها لسرقة "قرطها" فى الغربية

نجح ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، برئاسة اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، والمقدم عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون، والرائد هادى سالم رئيس مباحث كفر الزيات، فى القبض على المتهمين بقتل طفلة، بقرية الدلجمون مركز كفر الزيات، بعد قيامهما باستدراج الضحية، وسرقة "قرطها" والتخلص من الجثة بإلقائها فى نهر النيل فرع رشيد، لمرورهما بضائقة مالية.

وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات، بالعثور على جثة لطفلة داخل جوال بنهر النيل فرع رشيد، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، وتوصلت جهود البحث، إلى أن مرتكب الواقعة، صديقة والدة الطفلة وزوجها.

وقامت المتهمة باستدراج المجنى عليها من أمام منزلها، وحاولت سرقة "قرطها" بمساعدة زوجها، إلا أن الطفلة قاومت المتهمين، وقام المتهمان بخنقها حتى لفظت أنفاسها وسرقة "قرطها" ووضع الجثة فى جوال وإلقائه فى نهر النيل، وتم ضبط المتهمين واعترفا بارتكابهما للواقعة، وأرشدا عن مكان اخفاء "القرط" وتبين أنه فالصو، تحرر محضر بالواقعة، وبعرضهما على النيابة العامة امرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.