رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية يتفقد مجلس الدولة بالإسكندرية

كتب أحمد عبد الهادى

توجه المستشار يحيى خضرى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، ويرافقه أعضاء المكتب الفنى برئاسة المستشار الدكتور شريف عفيفى رئيس المكتب الفنى، لمقر مجمع محاكم مجلس الدولة بالإسكندرية لتفقد سير العمل به.

وخلال الجولة عقد اجتماع مع رؤساء وأعضاء المحاكم بالوجه البحرى ، لاستعراض حجم إنجاز الفصل فى الدعاوى الذي بلغ عددها 153 ألف و649 دعوى بالمحاكم خلال العام القضائي الحالي ، بزيادة بلغت 19 ألف 994 دعوى عن العام القضائى السابق ، وكذلك تم الفصل في عدد 11 ألف 68 دعوى وطعن بالمحاكم التأديبية خلال العام القضائي الحالى، بزيادة بلغت 808 دعوى وطعن عن العام القضائى السابق.

وأكد المستشار يحيى خضرى فى نهاية الاجتماع، على ضرورة تذليل كافة المعوقات التى تواجه المتقاضين مع الحفاظ على معدل الإنجاز خلال شهر رمضان.

وكان قد سبق وتوجه رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية إلى مجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية، في إطار خطة متابعة العمل بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.