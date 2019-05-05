رئيس جهاز 6 أكتوبر: تغيير كشافات الصوديوم لكشافات ليد بمحور 26 يوليو

‫كتب أحمد حسن

‫قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم تغيير كشافات الصوديوم لكشافات ليد، بمحور 26 يوليو من ميدان جهينة حتى طريق الواحات، وكذا بطريق 48101، وذلك فى إطار جهود جهاز المدينة لتقديم أفضل الخدمات فى مجال تشغيل وصيانة شبكات الإنارة بالمدينة، والوصول بها لأعلى المعدلات.

‫وأضاف المهندس شريف الشربينى أنه تم أيضاً تغيير جلوبات أعمدة الإنارة للحدائق حول الجهاز لجلوبات ليد، وتم رفع أعمدة الحوادث من طريق دهشور الشمالى وتركيب بدلاً من التالف منها، وإصلاح الأعمدة، كما تم إصلاح الأعمدة وإنارة الكشافات بطريق الأبنية التعليمية الرابط بين محور 26 يوليو والواحات وحتى مول مصر، موضحاً أنه جارٍ حالياً الدراسة الضوئية لطريق الواحات لتغيير كشافات الصوديوم بكشافات ليد.