رئيس جهاز حدائق أكتوبر: الانتهاء من تسليم 56 ألف وحدة لمحدودى الدخل ديسمبر المقبل

كتب أحمد حسن

قال المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أن نسبة تنفيذ 6960 شقة بمشروع دار مصر بمدينة حدائق أكتوبر بلغت 75%، ومن المقرر الانتهاء من عملية التنفيذ قبل 30 يونيو المقبل.

وأضاف فى تصريحات خاصة، أنه جارى تنفيذ 56232 وحدة سكنية (2343 عمارة) بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، وتم تسليم عدد كبير من الوحدات لمستحقيها، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ وتسليم باقى الوحدات بنهاية العام الحالى 2019.

وأكد أنه تم تشغيل محطة محولات حدائق أكتوبر بقدرة 120 ميجا وات، بعد أن كانت تعمل فى السابق بقدرة 20 ميجا وات، مما يوفر الطاقة الكهربائية اللازمة للتوسعات العمرانية المخططة بالمدينة، مشيراً إلى أنه جار دراسة تنفيذ حديقة مركزية عامة بالمدينة، وجار تطوير ورفع كفاءة محور زويل ومحور النايل سات.