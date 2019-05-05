رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح أول مركز حكومى متخصص لعلاج سرطان الاطفال ببرج العرب

الإسكندرية أسماء على بدر

افتتح الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الاحد، يرافقه الدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور وائل نبيل رئيس قطاع المستشفيات الجامعية، مستشفى برج العرب الجامعى، بعد تطويره وتشغيله بكامل طاقته، كأول مركز جامعى حكومى متخصص لعلاج سرطان الأطفال فى مصر، وذلك بحضور الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ووكلاء كلية الطب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب.

وقال رئيس الجامعة، أن تشييد المستشفى تم بناءا على إتفاقية التعاون المبرمة بين جامعة الإسكندرية والجانب الهولندى، موضحاً أن المستشفى أصبح عقب الافتتاح الرسمى له، جاهزا للعمل بطاقة 80 سرير، وستة أسرة للعناية المركزة، وخمس غرف للعمليات المتخصصة، موزعين جميعاً على أربعة أدوار، وبتكلفة إجمالية بلغت 25 مليون جنية، وأكد الكردى أن إفتتاح المستشفى يأتى ضمن خطة الجامعة للتوسع فى المناطق العمرانية الجديدة بالاسكندرية، وخدمة اهالى برج العرب، وتوفير كافة الخدمات العلاجية بالقرب منهم، وأضاف انه يأمل ان يتم الانتهاء من إنشاء فرع الجامعة ببرج العرب ليتم إفتتاحها فى 2020 القادم .

و أشار الدكتور احمد عثمان، أن المستشفى قدم خلال فترة التشغيل التجريبى له منذ شهر فبراير 2018 الخدمة الطبية الكاملة لأكثر من 450 طفل مصاب بالسرطان، موضحاً أن عدد حالات سرطان الأطفال فى منطقة شمال غرب الدلتا يقدر بحوالى 1500 طفل سنويا، وأضاف أن متوسط العمليات الجراحية التى أجريت لعلاج الأورام خلال نفس الفترة بلغ 60 عملية جراحية شهريا، وأشار إلى أن العيادات الخارجية قامت أيضاً خلال الفترة الماضية بمناظرة ما يزيد عن 22 ألف حالة بها فى التخصصات المختلفة.

وأشار الدكتور شادى فاضل الاستاذ المساعد بكلية الطب ومدير المستشفى، أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تم رفعها من 20 إلى 80 سرير، كما تم تزويد غرف العمليات بالميكرسكوب الجراحى (Kinevo 900)، والذى يعد الأفضل والأحدث من نوعه فى مصر من حيث إجراء الجراحات الدقيقة للمخ والأعصاب، وأوضح أن المعامل الأخرى بالمستشفى، تم تجهيزها أيضا بأحدث الأجهزة المتخصصة من حيث سرعة ودقة الكشف عن البكتيريا وتحديد المضاد الحيوي المناسب، هذا بالإضافة إلى تطوير أقسام الأشعة بكافة أنواعها وتشغيل بنك الدم والصيدلية الاكلينيكية المجهزة بأجهزة خاصة لتحضير العلاج الكيميائى.