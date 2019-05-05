رئيس جامعة الأزهر يأمر بتوفير مراوح وثلاجات مياه الشرب لطلاب المدينة الجامعية

أدى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، صلاة العشاء مع الطلاب فى مسجد المدينة الجامعية اليوم، وعقد حوارًا مفتوحًا مع الطلاب عقب الصلاة.

وقدم رئيس الجامعة في بداية حواره التهنئة للطلاب جامعة الأزهر، وجميع من فى الجامعة بحلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيده على المصريين والأمة العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وطالب الطلاب والطالبات بالجد والاجتهاد في تحصيل العلم النافع، خصوصًا مع قرب امتحانات نهاية العام، وأن يستعينوا ويستغلوا عبادة الصوم في التقرب إلى الله بالدراسة والاستذكار وتحصيل العلوم.

ونبه إلى أهمية الحفاظ على المدينة الجامعية، التى توفر لهم مكانًا آمنًا ومستقرًا مع إمكانيات جيدة تمنحهم فرصة للتفرغ للدراسة، مشيرًا إلى أنه قد سكن في نفس المدينة حين كان طالبًا، وجاءت من بعده أجيال وأجيال وسيأتي بعد ذلك أجيالًا تنتفع بها، فلابد لنا أن نستشعر المسئولية عن هذا المكان الذي له فضل علينا وعلى غيرنا، فيكون حفاظنا عليه والمساهمة في تجميله تعبيرًا عن رد الجميل.

معلنًا أنه قد وجه بتدعيم المدينة الجامعية بالمراوح، وثلاجات مياه الشرب الـ"كولديرات"، بجانب توفير السخانات لجميع المدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم، مؤكدا أن الإدارة تسابق الزمن ليلًا ونهارًا من أجل الانتهاء من كافة الصيانات اللازمة والتجديدات في جميع مباني المدن، مشيرًا إلى أنه وفي إطار مراعاة مصلحة الطلاب قام بمخاطبة رئاسة الجمهورية من أجل إنشاء عدد 2 كوبرى مشاة للحفاظ على أرواح الطلاب والطالبات .

وتطرق رئيس الجامعة إلى بعض القرارات التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، وتم ترويج شائعات مغرضة ضدها، مؤكدًا: لابد أن يعلم الجميع أن كل طالب وطالبة ينتسبون لجامعة الأزهر هم أبنائي، ولم ولن أتخذ قرارًا في يومٍ من الأيام ضد مصلحتهم ولن أسمح لأحد أن يقوم بهذا، مشيرًا إلى أنه أعلن مرارًا وتكرارًا في مناسبات عدة أن بابي مفتوح دائمًا لكم، ولن يغلق وجهكم، وأنا وجميع الإدارة يعملون ليل نهار لمصلحتكم أنتم.

وطالب الطلاب بعد الالتفات إلى ما يروج من شائعات على وسائل "التدمير الاجتماعي"، خصوصًا وأن هناك تيارات مغرضة، الجميع يعلمها، تستهدف كل ما هو إيجابي، موضحًا أن الهدف من تغيير أسئلة امتحان القرآن الكريم كان التيسير على الطلاب واعطائهم فرصة لتحصيل الدرجات، فبدل أن تفقد 10 درجات في الخطأ الواحد، فحسب نظام الأسئلة الجديد ستفقد 5 درجات فقط إذا أخطأت أو نسيت سؤالًا.

أما مسألة إعلان نتيجة كل تيرم على حدة فكان الهدف منه اتاحة الفرصة أمام كل طالب ليعلم المواد التي نجح فيها فيجتهد ويجد حتى يحصل على التقدير الذي يستهدفه، أو على الجانب الآخر يعرف المواد رسب فيها فيجد ويجتهد حتى لا يتفاجأ بأنه سيعيد العام، مؤكدًا حرصه الدائم على استطلاع الآراء والتواصل المباشر والفعال مع الطلاب ومنتسبي الجامعة سواء في القاهرة أو الأقاليم، أو الوافدين من دول العالم المختلفة، والاستماع إلى مقترحاتهم قبل اتخاذ أي قرار.

جدير بالذكر أنه تم تدعيم مسجد المدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر، بموكيت جديد بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك .