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رئيس جامعة أسيوط يطالب بإجراء امتحانات طبية موحدة على طلاب الماجستير والدكتوراه

الأحد، 05 مايو 2019 12:21 م
رئيس جامعة أسيوط يطالب بإجراء امتحانات طبية موحدة على طلاب الماجستير والدكتوراه جانب من الزيارة
أسيوط ـ محمود عجمى
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طالب الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والمشرف على كلية الطب، بضرورة بحث أمكانية تعميم معايير عامة لإجراء امتحان موحد يتم تطبيقه على طلاب الماجستير والدكتوراه، فى مختلف الجامعات المصرية فى مواعيد محددة وبمعرفة لجنة عامة للامتحانات، تتحمل مسئولية وضع الامتحان والإشراف على إجرائه فى كل قسم طبى على حدة، والذى يمكن إجرائه فى مقرات مركزية تضم عدداً من الجامعات.
 
جاء ذلك، خلال استقبال رئيس جامعة أسيوط، للجنة موسعة من مختلف الجامعات المصرية، فى إطار زيارتهم للجامعة لإجراء الامتحانات لطلبة الماجستير والدكتوراه، بقسم جراحة التجميل والحروق بكلية الطب.
 
وأكد رئيس الجامعة خلال اللقاء، على حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائها من أعضاء هيئة التدريس والباحثين في مختلف الكليات بصفة عامة، والمنتسبين للقطاع الطبى بصفة خاصة، وذلك لطبيعة ودقة مجالات عملهم والمتعلقة بصحة المرضى وأرواحهم والنهوض بمستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم.
 
وقال الدكتور يوسف صالح رئيس قسم جراحة التجميل والحروق، بأن اللجنة الموسعة تضم كوكبة من أستاذة ورؤساء أقسام جراحة التجميل من جامعات الأزهر والقاهرة وعين شمس وسوهاج والمنيا وبني سويف، والتى أشرفت على  إجراء الامتحانات لطلاب الماجستير والدكتوراه بالقسم.
 
جانب من الزيارة (1)
جانب من الزيارة (1)

جانب من الزيارة (2)
جانب من الزيارة (2)

جانب من الزيارة (3)
جانب من الزيارة (3)

جانب من الزيارة (4)
جانب من الزيارة (4)

جانب من الزيارة (5)
جانب من الزيارة (5)

 


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