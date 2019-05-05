رئيس برلمان كوريا الجنوبية يزور الصين سعيا لاستئناف الحوار بين بيونج يانج وواشنطن غدا

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يزور رئيس برلمان كوريا الجنوبية مون هي-سانج، الصين غدا لإجراء محادثات مع الزعماء السياسيين هناك لمناقشة سبل التعاون الثنائي من أجل إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، وسط جمود المحادثات النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم،الأحد، أن زيارة مون إلى الصين تستغرق 3 أيام برفقة النواب البرلمانيين من الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب (بارون).

وسيلتقي مون - خلال الزيارة - مع رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الوطني الصيني "لي تشان شو" ونائب الرئيس الصيني "وانغ تشي شان" وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي "يانغ جيتشي."

وذكر البرلمان الجنوبي "ستركز الجهود الدبلوماسية - على المستوى البرلماني - على استئناف المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، التي وصلت إلى طريق مسدود، ومن أجل تعزيز التعاون الثنائي لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل والسلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية".