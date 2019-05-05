رئيس الوزراء ينيب وزير الأوقاف لحضور احتفال "الإفتاء" برؤية هلال رمضان

أناب الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كلا من د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في حضور احتفال دار الإفتاء المصرية برؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الأحد .

وتقيم دارالإفتاء المصرية احتفالًا رسميًّا وشعبيًّا كبيرًا مساء اليوم الأحد بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك .