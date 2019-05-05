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رئيس الوزراء ينيب وزير الأوقاف لحضور احتفال "الإفتاء" برؤية هلال رمضان

الأحد، 05 مايو 2019 12:35 ص
رئيس الوزراء ينيب وزير الأوقاف لحضور احتفال "الإفتاء" برؤية هلال رمضان محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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أناب الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كلا من د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في حضور احتفال دار الإفتاء المصرية برؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الأحد .

وتقيم دارالإفتاء المصرية احتفالًا رسميًّا وشعبيًّا كبيرًا مساء اليوم الأحد بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك.

ويعلن الدكتور شوقى علام -مفتى الجمهورية- خلال الحفل نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440 هجريًا، وما توصَّلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة فى محافظات الجمهورية.

 


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