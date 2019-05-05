رئيس الوزراء: وضع رؤية تحقق التنمية المستدامة لمصر واستيعاب الزيادة السكانية

كتب ــ سمير حسنى - إبراهيم حسان

هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى بحلول شهر رمضان المعظم، داعيا الله عز عز وجل أن تحمل أيام شهر رمضان الكريم الخير والبركة لمصرنا الحبيبة.

وأضاف مدبولى، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات التنموية بسيناء والإسماعيلية، أن الشعب المصرى سطر ملحمة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأرسل رسالة ثقة القيادة السياسية والإنجازات التى تتم على الأرض، وهذا يضع على الحكومة المصرية أن تلبى تطلعات هذا الشعب العظيم.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه تم وضع رؤية تنموية لمصر كلها لتحقيق التنمية المستدامة واستيعاب الزيادة السكانية.