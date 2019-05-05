رئيس الوزراء: تنمية إقليم قناة السويس بدأ بحفر القناة الجديدة

كتب سمير حسنى – إبراهيم حسان

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن بداية التنمية التى حدثت فى محافظات إقليم قناة السويس، بدأت بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى تنفيذ مشروع ازدواج قناة السويس وحفر قناة السويس الجديدة التى تمت فى ملحمة كبيرة فى عام واحد.

وأضاف مدبولى، خلال كلمته بافتتاح عددا من المشروعات التنموية بوسط سيناء والإسماعيلية، أنه تبع تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، عددا من المشروعات، وكان أهم المجالات هو النقل والطرق لربط سيناء بالوطن الأم، من خلال مجموعة من المشروعات وصلت أطوالها فى الطرق إلى 1400 كيلو متر، مؤكدا إنهاء 133 مشروعا بإجمالى 115 مليار جنيه فى مجال الطرق، وهناك مجموعة من المشروعات الأخرى التى ستنفذ فى هذا المجال، ومع نهاية 2020 سيكون حلم بناء الطرق وشرايين التنمية قد تحقق، باعتبار أن الطرق والموانئ أساس التنمية فى الدولة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن جهد كل المشروعات، قامت بها كل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القوات المسلحة مع كل الوزرات والهيئات المدنية، ويمثل مشروع ميناء شرق بورسعيد أحد أهم مشروعات التنمية لإقليم قناة السويس، وبه أرصفة بأطوال تتجاوز 5.5 كيلو متر، ومع تشغيله بالكامل سيحدث نقلة كبيرة فى منطقة شرق بورسعيد.

وفيما يخص تطوير العشوائيات، أوضح رئيس الحكومة، أن محافظات إقليم السويس وسيناء، من أهم المناطق التى تم التركيز عليها، وكانت الرؤية لتنفيذ عددا من المدن الجديدة الكبرى فى شرق سيناء وشرق القناة، مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة وسلام بشرق بورسعيد ورفح الجديدة بشمال سيناء، وبئر العبد الجديدة التى أصدر الرئيس قرارا بإنشائها، حيث تتم كافة المدن الجديدة بالتوازى مع التنمية التى تحدث فى إقليم القناة.

وأشار مدبولى، إلى تنفيذ 52 مشروعا وصلت تكلفتهم إلى أكثر من 54 مليار جنيه، حيث سيتم استكمال 31 مشروعا آخرين بتكلفة 13.3 مليار جنيه موزعين على مستوى المحافظات، بجانب مشروعات تحلية مياه البحر العملاقة، والصرف الصحى، متابعا: "حجم عملاق من المشروعات يقدر بـ 118 مشروع بتكلفة 38 مليار جنيه، وفى يونيو 2020 سيكون هناك 76 مشروع آخر بحوالى 17 مليار جنيه".

وأكد رئيس الوزراء، أن وزارة الكهرباء سطرت ملحمة كبرى فى تنفيذ عدد كبير من المشروعات، إذ انتهت من 38 مشروعا بحوالى 44.5 مليار جنيه، وسيتم الانتهاء من 33 مشروعا فى منتصف 2020، وهناك 181 مشروع فى مجال التعليم قبل الجامعى بتكلفة مليار جنيه فى صورة تنفيذ مدارس، وفى إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء عددا من الجامعات العالمية فى منطقة سيناء وقناة السويس، هناك 75 مشروعا بتكلفة 14 مليار جنيه، بجانب مشروعات أخرى قيد التنفيذ كجامعة الملك سلمان، التى تبدأ أول مراحل تشغيلها العام المقبل، كما أن هناك أيضا جامعة الجلالة العالمية.