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رئيس الوزراء: "التنمية فى سيناء مبقتش حلم ولا أغنية بل واقعا ملموسا"

الأحد، 05 مايو 2019 11:21 ص
رئيس الوزراء: "التنمية فى سيناء مبقتش حلم ولا أغنية بل واقعا ملموسا" مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان
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قال المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن التنمية فى سيناء وإقليم قناة السويس أصبحت واقعا ملموسا وحقيقيا، مضيفًا: ""مبقتش حلم ولا أغنية بنقولها كل ما يجى احتفال 25 إبريل".

وأشار رئيس الوزراء فى كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية الكبرى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى حجم المشروعات التى نفذتها وتنفذها الدولة بهدف تحويل إقليم قناة السويس وسيناء إلى إقليم تنافسى يساهم كأحد ركائز الاقتصاد القومى.

وأضاف مدبولى، أن معدل الزيادة السكانية فى الإقليم وصل خلال الاربع سنوات الماضية  إلى 3.4 % أى أعلى من المتوسط الطبيعى للدولة بواقع 1 % وهذا معناه أن المواطنين بدأوا فى الانتقال إلى هذه المنطقة".

 

 


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