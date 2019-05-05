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رئيس المجلس العسكرى السودانى يؤكد على عمق ومتانة العلاقات مع إثيوبيا

الأحد، 05 مايو 2019 11:30 م
رئيس المجلس العسكرى السودانى يؤكد على عمق ومتانة العلاقات مع إثيوبيا عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى
الخرطوم أ ش أ
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أكد رئيس المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على عمق ومتانة العلاقات السودانية - الإثيوبية، مشيدا بمواقف أديس أبابا الداعمة والمساندة لبلاده فى هذه المرحلة الدقيقة، جاء ذلك خلال لقاء البرهان اليوم الأحد بالقصر الجمهورى مع وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أنار جاشيو.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإثيوبى - فى تصريح صحفى - التزام إثيوبيا حكومة وشعبا بالتضامن مع السودان فى المرحلة السياسية الراهنة.

وقال إن إثيوبيا تدعم أى اتفاق تتوصل إليه القوى السياسية، منوها بثقة إثيوبيا فى قدرة السودانيين على التفاوض وإيجاد الحلول لمشاكلهم دون تدخلات خارجية.

 


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