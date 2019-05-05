رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بحلول شهر رمضان

كتبت ــ سارة علام

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية للرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم فيها التهنئة له وللشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا له ولمصر كل تقدم وازدهار.

وجاء نصها: "السيّد الرَّئيس عبد الفتَّاح السِّيسى رئيس الجمهوريَّة بالأصالةِ عن نفسى وبالإنابةِ عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام ورؤساء المذاهب الإنجيليَّة بمِصر، أبعثُ لسيادتِكم والشعبِ المصرى بخالصِ التَّهانى بمناسبةِ حلولِ شهرِ رمضان المبارك، راجيًا منَ الله أن يحفَظَكم ويحفظَ بلادَنا العزيزة مصر من كلِّ مكروهٍ، وأنْ يُعيدَ علينا مثلَ هذه الأيامِ بالخيرِ والسَّلامِ".

كما بعث الدكتور القس أندريه زكى ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية.