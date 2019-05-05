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رئيس البنك الدولى: السيسى نجح فى تحسين مناخ الاستثمار

الأحد، 05 مايو 2019 02:06 م
رئيس البنك الدولى: السيسى نجح فى تحسين مناخ الاستثمار ديفيد مالباس
اسوان عبد الحليم سالم - عبد الله صلاح
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قال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في تحقيق تغييرات اقتصادية واجتماعية للأفضل في مصر، تسهم في تحقيق نمو سريع وتحسينات واضحة في بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية.
 
أشار مالباس خلال المؤتمر المنعقد فى بنبان أن نموذج مشروع بنبان هام جدا لأصحاب الدخل المنخفض، حيث وفر لهم الطاقة بأسعار تنافسية وأصبح لهم الدخل الناتج عن التوظف في المشروع. 
 
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن قيام القطاع الخاص بالمشاركة في مشروعات البنية التحتية يوفر على الموازنة المصرية أعباء كبيرة، ما يسمح بتخصيص موارد أكبر لبنود تنمية المواطن المصري، مثل التعليم والصحة. 
 
وأكدت أن أولويات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في استهداف التمويل من شركاء التمويل الدوليين ستكون قطاعي النقل والبنية التحتية، وذلك بالتنسيق مع اللواء كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة.
 

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