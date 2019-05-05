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رئيس البرلمان الإيرانى: سنواصل تخصيب اليورانيوم رغم الإجراء الأمريكى

الأحد، 05 مايو 2019 12:00 ص
رئيس البرلمان الإيرانى: سنواصل تخصيب اليورانيوم رغم الإجراء الأمريكى على لاريجانى رئيس البرلمان الإيرانى
دبى (رويترز)
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قال رئيس البرلمان الإيرانى على لاريجانى، السبت، إن بلاده ستواصل تخصيب اليورانيوم بموجب الاتفاق النووى مع القوى العالمية رغم تحرك أمريكا لمنعها من ذلك.

وتحركت الولايات المتحدة أمس الجمعة لإجبار إيران على الكف عن إنتاج يورانيوم منخفض التخصيب وتوسيع محطتها الوحيدة للطاقة النووية مكثفة حملتها التى تستهدف وقف برنامج طهران للصواريخ الباليستية والحد من نفوذها بالمنطقة.

ونقلت وكالة الطلبة للأنباء شبه الرسمية عن لاريجانى قوله "بموجب (الاتفاق النووي) يمكن لإيران إنتاج الماء الثقيل وهذا لا يعد انتهاكا للاتفاق. ومن ثم سنواصل نشاطنا فى التخصيب". وأوردت وكالة أنباء فارس تقريرا مماثلا، ويمكن استخدام الماء الثقيل فى مفاعلات لإنتاج البلوتونيوم وهو وقود يستخدم فى الرؤوس الحربية النووية.

وألغت الولايات المتحدة أيضا إعفاء للعقوبات سمح لإيران بتجنب حد الثلاثمائة كيلوجرام لكمية اليورانيوم منخفض التخصيب التى يمكن أن تخزنها، بناء على الاتفاق النووي، بمنشأتها النووية الرئيسية فى نطنز.

وقالت واشنطن إن الإجراء يهدف إلى إجبار طهران على وقف إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب وهو مطلب رفضته إيران مرارا وتقول إنها تستخدم اليورانيوم فى توليد الكهرباء.


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