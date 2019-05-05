رئيس إذاعة القناة: 7 مسابقات ودراما وبرامج غنائية خلال شهر رمضان

الإسماعيلية – جمال حراجى

كشف جمال مسعود رئيس إذاعة القناة بالإسماعيلية لـ"اليوم السابع"، أن إذاعة القناة انتهت من استعداداتها لشهر رمضان بمائدة حافلة بالمسابقات والدراما السلوكية والمنوعات، حيث تقدم 7 مسابقات منها مسابقة أعلام الإسلام تقديم محمد البنهاوى، وتذاع فى الثامنة والربع صباحًا، ومسابقة قصة آية تقديم جمال خلف الله وتذاع الحادية عشرة والربع ظهرًا، ومسابقة معلومة طبية تقديم حنان الشرقاوى وتذاع الثالثة والنصف عصرًا وجوائزها كشف مجانى ومتابعة طبية لمدة ثلاثة أشهر، ومسابقة فى رحاب القرآن الكريم وتذاع على الهواء فى الرابعة والربع حول ثلاثين جزء من أجزاء القرآن الكريم، ومسابقة ابنى وعمر بالتعاون مع جهاز تعمير سيناء حول مشروعات الجهاز وتذاع الخامسة والربع تقديم نادية سعيد.

وأشار جمال مسعود، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن فوازير رمضان هذا العام تتضمن المشروعات القومية فى مصر وهى بعنوان إنجازات فى أربع سنوات، أشعار سمير أبو الحمد تقديم جمال مسعود ونادية سعيد وتذاع فى السابعة والربع بعد الإفطار، ومسابقة جامعة بورسعيد على الهواء بالتعاون مع جامعة بورسعيد تقديم محمد سعد وتذاع التاسعة مساء، ومسابقة دورى المعلومات، وتذاع العاشرة مساء، وتبلغ قيمة الجوائز هذا العام 50 ألف جنيه.

وأضاف مسعود، أن إذاعة القناة تقدم دراما سلوكية بعنوان رمضان معلش متزعلش بطولة الفنان فائق عزب ودولت حامد، تأليف هدى عبد الله، إخراج جمال مسعود، وتذاع فى الثالثة والنصف مساء، كما تقدم الإذاعة خلال شهر رمضان، مجموعة من البرامج الغنائية منها نفحات رمضان، أشعار فتحى نجم، وغناء علاء حزين وتذاع السادسة إلا الربع قبل الإفطار وحكاوى السمسمية ومجموعة من البرامج الدينية، منها برنامج الرحيق المختوم، وومضات فقهية، بالإضافة إلى مسحراتى الكنال أشعار أسامة السيد مرسى، غناء كريم صالح، وبرامج منوعات قصيرة منها نجوم على الفطار وإعلان منزلى وإشارة مرور وعبارات فى قلب الحارات، بالإضافة إلى سهرات رمضان، وعطر الماضى، وخيمة رمضان، وصحبة رمضان، ومسلسل "أولى العزم من الرسل" عن حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.