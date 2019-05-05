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رئيس أى سكور: إطلاق تطبيق للاستعلام الائتمانى على الهاتف خلال شهر ديسمبر

الأحد، 05 مايو 2019 05:35 م
رئيس أى سكور: إطلاق تطبيق للاستعلام الائتمانى على الهاتف خلال شهر ديسمبر اجتماع لجنة البنوك بجمعية رجال الأعمال
كتب هانى الحوتى
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قال الدكتور محمد كفافى ، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الإئتمانى I Score، إن مصر بدأت مرحلة جديدة نحو التحول الرقمى، مضيفا أن البنية التكنولوجية للتحول الرقمى فى مصر قوية جداً. 
 
وقال "كفافى" خلال اجتماع لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال، إن اجمالى العملاء المسجلين بالشركة المصرية للإستعلام الإئتمانى من الافراد بلغ 18 مليون عميل، وأن هناك تعاون بين الشركة وشركات التأجير التمويلى والتمويل العقارى والبنوك التجارية للاشتراك فى تقديم الخدمة.
 
اجتماع لجنة البنوك مع رئيس شركة اى سكور
اجتماع لجنة البنوك مع رئيس شركة اى سكور
 
وأضاف كفافى ، أنه يوجد 2.6 مليون عميل بالشركة فى مجال التمويل متناهى الصغر ،  وجميعها حصلت على تسهيلات ائتمانية بإجمالى 17 مليون جنيه، لافتا إلى الشركة حصلت من البنك المركزى على 800 ملف للاستعلام الائتمانى بعد قيامه بالمراجعة على الشركة، لافتا إلى أن أسعار الخدمة مخفضة جداً مقارنة بالأسعار العالمية بواقع 30 جنيه للاستعلام الائتمانى. 
 
وكشف "كفافى"، عن توقيع الشركة بروتوكول مع "المرور" لإتاحة كافة البيانات الخاصة عن ملف السيارات ، حتى يتمكن العميل من معرفة موعد استلامها من المرور، مشيراً إلى أنه يوجد بالشركة 250 ألف سيارة للعملاء الذين اخذو قروض من البنوك ، موضحا أن  أن " I-SCORE" رصدت حوالى 25 مليون جنيه استثمارات جديدة لضخها فى تطوير البنية التحتية للشركة بجانب الانتهاء من تطبيق إلكترونى والذى سيتم إطلاقة خلال ديسمبر المقبل.
 
اجتماع لجنة البنوك بجمعية رجال الأعمال
اجتماع لجنة البنوك بجمعية رجال الأعمال
 
وقال رئيس مجلس الإدارة التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الإئتمانى ، أن النظام الجديد سيتيح للبنوك تحديث بيانات العميل فى نفس يوم إدخالها، لافتًا إلى أنه ستتم إتاحة خدمة الاستعلام الائتمانى على الهواتف الذكية والآندرويد للعميل بعد تجاوز الأسئلة المحددة لتدعيم درجة الحماية والأمان، مضيفا  أن درجات التقييم الائتمانى للأفراد تنقسم إلى جيد جداً بواقع 750 إلى 850 درجة، والجيد 600 درجة، بينما تصل درجات التقييم عالية المخاطر فى حدود 400 درجة ومعظمها ترفضها البنوك فى منح الإئتمان للأفراد. 
 
 
حسن حسين ومحمد كفافى ومحمد يوسف
حسن حسين ومحمد كفافى ومحمد يوسف
 
من جانبه أكد حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال، أن مستقبل التحول الرقمى والشمول المالى فى مصر "مبشر" ويدعو للتفاؤل، خاصة وأنه سيقضى على العديد من المشاكل الاقتصادية ومساعدة الشركات للانضمام إلى الاقتصاد الرسمى.
 

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اى سكور

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