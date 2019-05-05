دواوين الوزارات.. الصحة تشدد الرقابة على موائد الرحمن لضمان سلامة الأغذية

كتب محمود راغب

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التضامن:

إحالة 555 موظفا فى 10 وزارات للنيابة الإدارية خلال 4 أشهر لتعاطيهم المخدرات

وزارة التموين:

طرح كميات كبيرة من السكر المكعبات بأسعار مخفضة بـ"سوبر ماركت أهلا رمضان"

وزارة التربية والتعليم:

وزير التعليم: نغير المسار من أجل تعليم أفضل ونقدر تخوفات أولياء الأمور

التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

وزارة الصحة:

الصحة تشدد الرقابة على الأسواق والمطاعم وموائد الرحمن استعداداً لرمضان

"الصحة" تشدد الرقابة على موائد الرحمن فى رمضان لضمان سلامة أغذية الصائمين

وزارة الزراعة:

الإصلاح الزراعى تطرح 600 عجل بلدى و20 مليون بيضة بمنافذها استعدادًا لرمضان

"الزراعة" حملات مكثفة لمكافحة أفات الفلفل والباذنجان لزيادة الانتاج

وزارة القوى العاملة:

القوى العاملة: مجلس الوزراء اللبنانى يبحث اتفاقية نقل الأيدى العاملة بين البلدين

وزارة الهجرة:

وزيرة الهجرة تبحث مع الآثار الاستفادة من إعلان يوليو شهر التراث المصرى بكندا

وزارة الأوقاف:

لأول مرة.. الأوقاف تدفع بـ 236 واعظة فى مساجد وملتقيات الوزارة بحلول رمضان.. الواعظات فى معركة تصحيح المفاهيم والسلوكيات ودعم منظومة القيم فى الشهر الفضيل.. لقاءات جماهيرية وملتقيات لشرح فقه المرأة والصيام