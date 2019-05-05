درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 5/5/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا في درجات الحرارة ليسود البلاد، اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وإن ظل لطيفا على السواحل الشرقية نهارا لطيفا ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط يكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 17 35

شبين الكوم 16 34

طنطا 16 32

دمنهور 15 31

الإسكندرية 16 30

بلطيم 16 30

مطروح 17 31

السلوم 20 35

سيوة 20 41

بورسعيد 18 23

دمياط 18 24

الزقازيق 16 32

الاسماعيلية 16 32

السويس 17 33

العريش 15 25

رفح 16 25

رأس سدر 16 32

نخل 10 31

نويبع 20 30

طابا 16 28

كاترين 14 32

الطور 20 32

شرم الشيخ 23 36

الغردقة 21 33

مرسى علم 23 32

الفيوم 17 34

بنى سويف 17 34

المنيا 17 35

أسيوط 20 36

سوهاج 20 37

قنا 21 38

الأقصر 21 38

أسوان 22 39

أبوسمبل 23 37

الوادى الجديد 19 37

شلاتين 22 31

أبو رماد 22 30

حلايب 21 29

رأس حدربة 22 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 24 39

المدينة 24 40

الرياض 24 36

المنامة 24 34

أبوظبى 26 37

الدوحة 24 34

الكويت 24 36

دمشق 08 26

بيروت 15 22

عمان 10 24

القدس 11 21

غزة 14 23

بغداد 17 31

مسقط 28 33

صنعاء 14 28

الخرطوم 28 43

طرابلس 15 27

تونس 12 22

الجزائر 10 20

الرباط 13 24

نواكشوط 18 28

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 07 20

اسطنبول 14 23

اسلام اباد 18 34

نيودلهى 26 37

جاكرتا 24 34

بكين 14 25

كوالالمبور 25 33

طوكيو 14 23

أثينا 14 21

روما 11 17

باريس 05 14

مدريد 09 24

برلين 02 12

لندن 05 14

مونتريال 06 14

موسكو 06 13

نيويورك 12 22

واشنطن 16 26