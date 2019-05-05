دبلوماسى ليبى سابق: عملية تحرير طرابلس هدفها القضاء على المليشيات المسلحة

كتب أحمد جمعة - تصوير كريم عبد العزيز

قال الدبلوماسى الليبى مصطفى الزائدى نائب وزير خارجية ليبيا الأسبق إن حملة إخوانية تقودها الجماعة ضد عملية الجيش الليبى فى طرابلس، لافتا إلى أن عملية تحرير طرابلس هى معركة بين الجيش الليبى ومليشيات مسلحة تسيطر على العاصمة.

وأكد الدبلوماسى الليبى فى كلمة له بملتقى للشخصيات الليبية فى القاهرة أن المليشيات المسلحة تسيطر على طرابلس ولا وجود لمؤسسة عسكرية فى العاصمة، موضحا أن معركة الجيش فى طرابلس هدفها القضاء على المليشيات المسلحة.

وأشار إلى أن تحرك الجيش الليبى نحو طرابلس هدفه القضاء على المليشيات المسلحة وتحرير مؤسسات الدولة، مؤكدا أن الإخوان وأبواقها الإعلامية تحاول ترويج أكاذيب حول الجيش الليبى فى طرابلس، مؤكدا أن جماعة الإخوان تحاول القضاء على أى مؤسسة عسكرية ليبية فى البلاد.

وأكد مصطفى الزائدى أن القوات المسلحة الليبية هدفها تخليص طرابلس من حكم المليشيات، موضحا أن دخول الجيش الليبى إلى طرابلس هى عملية وطنية لتطهير طرابلس من قبضة المليشيات.