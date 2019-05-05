video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 05 مايو 2019 04:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

دبلوماسى ليبى سابق: جماعة الإخوان تروج أكاذيب وشائعات حول عملية تحرير طرابلس

الأحد، 05 مايو 2019 03:34 م
دبلوماسى ليبى سابق: جماعة الإخوان تروج أكاذيب وشائعات حول عملية تحرير طرابلس ملتقى للشخصيات الليبية فى القاهرة
كتب أحمد جمعة تصوير - كريم عبد العزيز
إضافة تعليق
قال الدبلوماسى الليبى السابق مصطفى الزائدى، نائب وزير الخارجية الليبى الأسبق، إن معركة طرابلس تهدف لتطهير العاصمة الليبية، مؤكدا أن جماعة الإخوان تروج أكاذيب ضد الجيش الوطنى الليبى وعملياته العسكرية.
 
 
وأكد الدبلوماسى الليبى السابق، فى كلمة له بملتقى للشخصيات الليبية بالقاهرة، أن عملية الجيش فى طرابلس تهدف إقامة الدولة المدينة الموحدة، مشيرا إلى أن الشعب الليبى موحد ويرفض آى محاولات لتقسيمه أو تفتيت بلاده، مشيرا لبث جماعة الإخوان الليبية شائعات وأكاذيب حول الجيش الوطنى الليبى.
 
 
وأشار الزائدى إلى أن معركة طرابلس سيكون لها أبعاد محلية وهو ضمان قيام الدولة على أساس قانونى ويتم فيها حماية المواطن والدولة، مؤكدا أن عملية تحرير طرابلس هدفها احياء مؤسسات الدولة الليبية، لافتا إلى أن القضاء على تنظيمات الإخوان والقاعدة وداعش سيكون بداية لاستقرار شمال افريقيا.
 
 
وأوضح أن دول إقليمية تريد أن تكون ليبيا ملاذ للإرهابيين فى المنطقة، مؤكدا وجود مخطط لتحويل ليبيا لساحة للجماعات الإرهابية فى شمال افريقيا، مؤكدا أن ليبيا ستعود للعب دورها فى القارة الافريقية.
 
 
وأضاف الدكتور عبد السلام إسماعيل، مستشار قانونى ليبى، إن المليشيات المسلحة تتحكم فى الأموال الليبية وتصدر قوانين تشرع نهبها لأموال الشعب الليبى.
 
 
وأكد إسماعيل فى كلمة له بملتقى للشخصيات الليبية فى القاهرة، أن ليبيا خاضعة لمجرمين ومليشيات مسلحة فى طرابلس، مشيرا إلى عمليات الفساد والتهريب التى يمارسها قادة المليشيات المسلحة فى العاصمة الليبية، وموضحا أن الحالة الليبية فى طرابلس مأساة وسط معاناة نساء وأطفال ليبيا، وكاشفا عن وجود سطوة للمليشيات المسلحة فى طرابلس وأنه لا حل للأزمة إلى بدخول قوات الجيش الليبى.
 

 

ملتقى للشخصيات الليبية فى القاهرة (1)
 

 

ملتقى للشخصيات الليبية فى القاهرة (2)
 

 

 

ملتقى للشخصيات الليبية فى القاهرة (3)
 

 

 

ملتقى للشخصيات الليبية فى القاهرة (4)
 

 

 

ملتقى للشخصيات الليبية فى القاهرة (5)
 

 

 

ملتقى للشخصيات الليبية فى القاهرة (6)
 

 

 

ملتقى للشخصيات الليبية فى القاهرة (7)
 

 

 

ملتقى للشخصيات الليبية فى القاهرة (8)
 

 

 

ملتقى للشخصيات الليبية فى القاهرة (9)
 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أستاذ قانون دولى ليبى: المجلس الرئاسى غير شرعى وقراراته باطلة

دبلوماسى ليبى سابق: عملية تحرير طرابلس هدفها القضاء على المليشيات المسلحة

ليبيا

وزير الخارجية الليبية

الشعب الليبيى

ملتقى للشخصيات الليبية فى القاهرة




لا تفوتك
إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

الدول الأطول والأقصر فى عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان حول العالم.. الجزائر فى مقدمة العرب بمعدل 16 ساعة يوميا.. والقاهرة تبدأ أول يوم بـ15 ساعة و3 دقائق.. وقصة دولة لا يتغير فيها العدد منذ دخول الإسلام إليها

الدول الأطول والأقصر فى عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان حول العالم.. الجزائر فى مقدمة العرب بمعدل 16 ساعة يوميا.. والقاهرة تبدأ أول يوم بـ15 ساعة و3 دقائق.. وقصة دولة لا يتغير فيها العدد منذ دخول الإسلام إليها

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة