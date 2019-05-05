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دار الإفتاء المصرية تعلن غدا أول أيام شهر رمضان لعام 1440 هجريا

الأحد، 05 مايو 2019 07:19 م
دار الإفتاء المصرية تعلن غدا أول أيام شهر رمضان لعام 1440 هجريا شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على - تصوير حسام عاطف
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أعلن الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، نتيجة رؤية استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجريًا، حيث أعلن أن غدا الاثنين 6 مايو هو أول أيام شهر رمضان.
 
وقال فى بيانه الذى ألقاه منذ قليل فى احتفال دار الافتاء برؤية هلال شهر رمضان، بحضور محافظ القاهرة نائبًا عن رئيس الجمهورية، ووزيرى العدل والأوقاف، وعددٍ من أعضاء مجلس النواب.
 
وجاء نص البيان: "استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الاحد التاسعِ والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واربعين هجريًّا الموافق السادس من شهر مايو لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية. 
 
وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة  ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رمضان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ واربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكى أيضًا.
 
وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ غدا الاثنين الموافق السادس من شهر مايو لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واربعين هجريًّا.
 
وبهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصرى الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً فى كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير. 
 
 
 
 
 
 

 


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