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خليك مؤدب "هتشاور هتتعاقب".. الإشارات البذيئة تعرضك للحبس والغرامة

الأحد، 05 مايو 2019 07:00 ص
خليك مؤدب "هتشاور هتتعاقب".. الإشارات البذيئة تعرضك للحبس والغرامة تحرش ـ أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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يستخدم بعض المواطنين الألفاظ والإشارات الفاضحة بالطرق العامة، على سبيل الهزار والمداعبة، دون وعى بأن تلك الإشارات قد تعرضهم للعقوبة القانونية، والتى تندرج تحت مسمى الأفعال الفاضحة.

ويقول المحامى خالد محمود، إن استخدام إشارات بذيئة وهى من الأفعال التى تنتشر بين جميع أفراد المجتمع، ولا فرق بين رجل أو أنثى فى الإتيان بها، حيث نجد بعض الفتيات والسيدات لا يستحين من استخدام هذه الإشارات البذيئة على سبيل المداعبة والهزار.

وأضاف المحامى بالنقض، أن المادة (278) من قانون العقوبات تنص على معاقبة كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى، من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.


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