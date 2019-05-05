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خطوات تجنبك انفجار أسطوانات الغاز داخل الشقق.. تعرف عليها

الأحد، 05 مايو 2019 01:30 ص
خطوات تجنبك انفجار أسطوانات الغاز داخل الشقق.. تعرف عليها انفجار أسطوانة غاز - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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ظهرت خلال الفترة الماضية العديد من انفجارات أسطوانات الغاز، وتوجد إرشادات وتعليمات يجب اتباعها للوقاية من مخاطر أسطوانات البوتاجاز كحدوث تسرب للغاز أو وقوع انفجارات، وذلك لمنع وقوع أى ضحايا أو مصابين، ومنها:

 

- فى حالة تسرب الغاز يجب تهوية المكان جيداً لإيقاف التسرب.

 -عدم إشعال أى وسيلة إلا بعد التأكد من وقف التسرب وتهوية المكان.

 -يجب استخدام قطعة قماش مبللة لقفل محبس الأسطوانة ثم نقلها لمكان جيد للتهوية.

 -يجب فحص مفاتيح مواقد الطهى باستمرار للتأكد من عدم وجود تسريب.

 -لا تعرض الأسطوانة لحرارة الشمس لفترات طويلة، وتجنب تخزينها داخل المنازل.

 -فى حالة وجود حريق يجب إغلاق الأسطوانة وفصلها عن الجهاز وإبعادها خارج الشقة.

 -يتم فحص التسرب لأسطوانة الغاز بعد تركيبها بواسطة رغوة الصابون وليس بواسطة أعواد الثقاب.

 -يجب الاستعانة بفنى متخصص فى حالة استبدال منظم وخراطيم الغاز عند تلفها أو بشكل دورى كل عام.

 -يجب وضع الأسطوانة بعيداً عن المواد المشتعلة كالوقود ومواقد التسخين.

 -يجب عدم وضعها داخل إناء من الماء الساخن فى فصل الصيف.


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