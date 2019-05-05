video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 05 مايو 2019 03:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

حزب "فوكس" اليمينى يعد بإغلاق 15 مسجدا فى برشلونة ويزعم:رمضان يتم الترويج له بالمال

الأحد، 05 مايو 2019 03:19 م
حزب "فوكس" اليمينى يعد بإغلاق 15 مسجدا فى برشلونة ويزعم:رمضان يتم الترويج له بالمال مؤتمر لحزب فوكس الإسبانى - أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق
 
قالت صحيفة "أوك دياريو" الإسبانية إن حزب "فوكس" الإسبانى اليمينى المتطرف، أعلن عن استعداده لإغلاق المساجد السلفية الموجودة فى إسبانيا، وتعهد بلإغلاق 15 مسجدا فى كتالونيا، كما اعرب عن معارضته بأن شهر رمضان يتم الترويج له بالمال العام.
 
وقال "إجناثيو جاريجا" العضو فى حزب فوكس ، إنه يعارض بشدة أن "رمضان يتم الترويج له بالمال العام" ويدين أن مجلس مدينة برشلونة ، خصص أموال لإضاءة الشوارع التقليدية احتفالا بشهر رمضان.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن فوكس يريد إدانة مجلس بلدية برشلونة لإهدارها المال العام للاحتفال بشهر رمضان ، حيث يرى الحزب الذى يمثل اليمين المتطرف فى إسبانيا إن المهاجرين المسلمين ليس لهم علاقة بالثقافة الكتالونية والاسبانية.
 
كما يقترح جاريجا تشديد اللوائح لإغلاق المساجد السلفية والمتطرفة ، لأنها تنتهك المبادئ الدستورية والأمنية ، كما يقترح طرد الأئمة الذين ينتشرون الأصولية واحتقار النساء، و التطرف.
 
وقال جاريجا "الهجمات التى حدثت فى رامبلاس فى برشلونة فى 17 أغسطس 2017 تسلط الضوء على الخطر الكبير الذى يشكله الارهاب على برشلونة واسبانيا.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انتخابات إسبانية بتداعيات أوروبية.. الناخبون يتجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار نواب البرلمان.. مخاوف من صعود اليمين المتطرف مع تزايد شعبية حزب "فوكس".. الوضع الاقتصادى والبطالة وكتالونيا قضايا تحسم السباق

اسبانيا

الاسلام

الارهاب

المساجد

رمضان

شهر رمضان




لا تفوتك
إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

الدول الأطول والأقصر فى عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان حول العالم.. الجزائر فى مقدمة العرب بمعدل 16 ساعة يوميا.. والقاهرة تبدأ أول يوم بـ15 ساعة و3 دقائق.. وقصة دولة لا يتغير فيها العدد منذ دخول الإسلام إليها

الدول الأطول والأقصر فى عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان حول العالم.. الجزائر فى مقدمة العرب بمعدل 16 ساعة يوميا.. والقاهرة تبدأ أول يوم بـ15 ساعة و3 دقائق.. وقصة دولة لا يتغير فيها العدد منذ دخول الإسلام إليها

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة