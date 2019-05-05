حزب "فوكس" اليمينى يعد بإغلاق 15 مسجدا فى برشلونة ويزعم:رمضان يتم الترويج له بالمال

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "أوك دياريو" الإسبانية إن حزب "فوكس" الإسبانى اليمينى المتطرف، أعلن عن استعداده لإغلاق المساجد السلفية الموجودة فى إسبانيا، وتعهد بلإغلاق 15 مسجدا فى كتالونيا، كما اعرب عن معارضته بأن شهر رمضان يتم الترويج له بالمال العام.

وقال "إجناثيو جاريجا" العضو فى حزب فوكس ، إنه يعارض بشدة أن "رمضان يتم الترويج له بالمال العام" ويدين أن مجلس مدينة برشلونة ، خصص أموال لإضاءة الشوارع التقليدية احتفالا بشهر رمضان.

وأشارت الصحيفة إلى أن فوكس يريد إدانة مجلس بلدية برشلونة لإهدارها المال العام للاحتفال بشهر رمضان ، حيث يرى الحزب الذى يمثل اليمين المتطرف فى إسبانيا إن المهاجرين المسلمين ليس لهم علاقة بالثقافة الكتالونية والاسبانية.

كما يقترح جاريجا تشديد اللوائح لإغلاق المساجد السلفية والمتطرفة ، لأنها تنتهك المبادئ الدستورية والأمنية ، كما يقترح طرد الأئمة الذين ينتشرون الأصولية واحتقار النساء، و التطرف.

وقال جاريجا "الهجمات التى حدثت فى رامبلاس فى برشلونة فى 17 أغسطس 2017 تسلط الضوء على الخطر الكبير الذى يشكله الارهاب على برشلونة واسبانيا.