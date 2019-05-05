حريق بالإدارة الصحية بالقنايات فى الشرقية.. والنيابة تطلب التحريات

الشرقية – فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق نشبَّ بأحد مكاتب الإدارة الصحية بمدينة القنايات، وبالعرض علي نيابة الزقازيق قررت، برئاسة عبد السلام عابدين، رئيس النيابة، طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق في أحد المكاتب الموجودة بمبنى الإدارة الصحية بمدينة القنايات.

على الفور، دفعت قوات الحماية المدينة بالشرقية، بإشراف العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، حيث جرى السيطرة على النيران وإخمادها دون خسائر في الأرواح، وبالفحص تبين نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.