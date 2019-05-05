حتى لا تقع تحت طائلة القانون.. تعرف على المحافظات الممنوعة من زراعة الأرز

كتبت أسماء نصار

حددت وزارة الموارد المائية والرى، المساحات المنزرعة بالأرز لهذا العام على مستوى الجمهورية والمقدرة بحوالى 724 ألفاً فدان فى محافظات الوجه البحرى، وحظر زراعته بمحافظات الوجه القبلى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة للحفاظ على الموارد المائية فى ظل العجز المائى الذى تعانى منه البلاد وانخفاض نصيف الفرد إلى نحو 500 متر مكعب سنوياً.

ونص القرار على حظر زراعة الأرز فى أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمينا، وبني سويف، والفيوم، والوادي الجديد، و الجيزة، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس

وأكدت وزارة الموارد المائية والرى أن المساحة المقررة تم تحديدها فى ضوء الحصة المائية المتاحة والمقررة للزراعات الصيفية، مع الأخذ فى الاعتبار السعة التصميمية لشبكة الرى بالمحافظات، وكذلك التصرفات القصوى المسموح بها خلال فترة أقصى الاحتياجات من أجل وصول المياه إلى جميع الأراضى المنزرعة بالكميات المناسبة والأوقات المحددة.

وشددت الوزارة على أنه لن يسمح بزراعة مساحات أرز خارج المناطق والزمامات المحددة، و سيتم شن حملات مستمرة لإزالة شتلات الأرز المنزرعة فى الأراضى المخالفة، حتى لا تتأثر مياه الشرب أو تحدث معاناة ومشاكل فى نهايات الترع، و سيتم توقيع الغرامة المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف 12 لسنة 1984، على المخالفين، و غرامة قيمة مقابل الإستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للقانون.