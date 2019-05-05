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حبس 3 عاطلين لاتهامهم بقتل خبير بوزارة العدل داخل مسكنه فى الظاهر

الأحد، 05 مايو 2019 01:52 م
حبس 3 عاطلين لاتهامهم بقتل خبير بوزارة العدل داخل مسكنه فى الظاهر محكمة-أرشيفية
كتب سليم على
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قررت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، حبس 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل خبير بوزارة العدل داخل شقته فى منطقة الظاهر.
 
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن الجثة لرجل فى الخمسينات من العمر، ولا توجد بها أية إصابات أو جروح ظاهرية، كما تبين وجود حالة من الانتفاخ وظهور رائحة كريهة للجثة نتيجة حدوث الواقعة منذ أيام، وتبين وجود زرقان حول الرقبة، ويخمن أن تكون اسفكسيا الخنق هي سبب الوفاة، كما تبين عدم وجود بعثرة فى محتويات المنزل، وتم التحفظ على حبل موجود في رقبة القتيل، كما تبين أن القتيل كان مقيد اليدين.
 
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، تمكنت من  كشف غموض واقعة العثور على جثة موظف بوزارة العدل مقتول  داخل مسكنه بالظاهر، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص بغرض سرقته.

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