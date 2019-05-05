حبس 3 أشخاص بتهمة خطف شاب وطلب فدية فى مدينة نصر

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم باختطاف شاب ومساومة والده على دفع نصف مليون جنيه فدية مقابل إطلاق سراحه.

والبداية عندما تلقّى قسم أول مدينة نصر، بلاغا من رجل أعمال يفيد بتلقيه اتصالا هاتفيا من مجهول من هاتف نجله، 27 عاما، ويعمل مستشارا ماليا بشركة خاصة به، وأبلغه خلاله المتصل باختطاف ابنه، وساومه على دفع مبلغ 500 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه.

ونجحت تحريات مباحث القاهرة، بعد الاستعانة بالتقنيات الحديثة، فى تحديد مكان تواجد هاتف المجنى عليه داخل شقة بعقار بشارع الصاعقة بعزبة الهجانة بدائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات وبمداهمتهم تمكن المقدم "حسام نصر"، رئيس مباحث قسم مدينة نصر أول، من ضبط مقاول، وصاحب مكتب كمبيوتر، وعامل بحوزتهم فرد خرطوش، وسلاح أبيض، وبصحبتهم المجنى عليه، وتبين إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء جسده.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من المقاول الذى اعترف بقيامه بأعمال السمسرة، وسابقة توسطه بين والد المجنى عليه وأحد الأشخاص لتمكينه من الحصول على قرض مالى من أحد البنوك مقابل تحصله على نسبة مالية، إلا أنه لم يتحصّل عليها فخطط لاختطاف المجنى عليه لإجبار الأب، رجل الأعمال، على سداد المبلغ المستحق.

وأضاف المقاول، أنه استعان بالمتهمَين، الثانى والثالث، إذ استدرجوه إلى أحد "الكافيهات" ثم اصطحبوه كرهًا داخل سيارة ملاكى واستولوا على سيارته وهاتفه المحمول، وتوجهوا به إلى شقة بعزبة الهجانة، ثم ساوموا والده على دفع مبلغ الفدية مقابل إطلاق سراحه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.