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جنايات الإسكندرية تقضى بالسجن 10 سنوات لـ8 متهمين فى سرقة ماشية وحيازة سلاح

الأحد، 05 مايو 2019 05:12 م
جنايات الإسكندرية تقضى بالسجن 10 سنوات لـ8 متهمين فى سرقة ماشية وحيازة سلاح حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالسجن 10 سنوات لـ8 متهمين، والسجن 3 سنوات لـ3 آخرين، لاتهامهم بتشكيل عصابى لسرقة المواشى وحيازة سلاح نارى.

 

وصدر الحكم، برئاسة المستشار محمد عبد المنعم الشناوى، وعضوية كل من المستشارين شريف فؤاد شعبان، وعبد الحميد مصطفى هندى، وأشرف محمد الجميل، وأمانة سر عبد الجليل خليفة، وإبراهيم مطر.

 

وتعود الواقعة فى القضية رقم 523 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، والمقيدة كلى برقم 36 غرب، عندما تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، بضبط تشكيل عصابى لسرقة المواشى بدائرة القسم.

 

كشفت تحريات ضباط قسم شرطة العامرية ثان، بأن وراء ارتكاب جرائم سرقة المواشى بمحافظة الإسكندرية والقرى المجاورة، كلا من: "ح. م. م"، "ش. خ. أ"، "ف. ز. ر"، "ع. ر. م"، "م. م.ال"، "م. ح. م"، "س. ى. ع"، "س. خ. الـ"، "ع. ع. خ"، "م. أ. ع"، "ح. ح. إ".

 

وفى أثناء قيام المتهمين بسرقة 4 عجول من قرية البنجر، بدائرة القسم، خلال استقلالهم سيارة نقل وأخرى ملاكى، قاموا بإطلاق النار من سلاح نارى بندقية خرطوش على القوة المكلفة بالقبض عليهم، وتمكنوا من ضبطهم واعترفوا خلال التحقيقات بسرقة 24 رأس ماشية، و17 خروفا من عدة مناطق.

 

وبعرضهم على النيابة العامة، قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها السابق على المتهمين.

 


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