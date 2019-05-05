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تونس تدعو إلى وقف فورى للعمليات العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي

الأحد، 05 مايو 2019 08:42 م
تونس تدعو إلى وقف فورى للعمليات العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي جانب من العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة
تونس /أ ش أ/
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أعربت تونس عن ادانتها ورفضها لاستهداف المدنيين فى غزة، داعية إلى الوقف الفورى للعمليات العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وزارة الخارجية التونسية، فى بيان اليوم الأحد، إن تونس تتابع ببالغ القلق وعميق الانشغال التصعيد العسكرى فى قطاع غزة، الذى راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى نتيجة استهداف المبانى السكنية ومرافق الخدمات والأسواق.

وأكدت تونس وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطينى الشقيق فى نضاله المشروع من أجل تقرير مصيره واسترجاع حقوقه الوطنية، بما فى ذلك حقه فى إقامة دولته المستقلة على أراضيه وعاصمتها القدس الشريف.

 


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