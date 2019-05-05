توريد 49 الف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد بالمنيا

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن إجمالى ما تم توريده وفرزه من محصول القمح بالشون والصوامع و نقاط التجميع على مستوى المحافظة، بلغ 49286 طن و143 كيلو، وذلك منذ بدء موسم الحصاد، وحتى اليوم 5 مايو الجارى .

من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم توريد 13906 طن، و474 كيلو بالبنك الزراعى، و13599 طن و 972 كيلو بقطاع المطاحن، و 21780 طن و297 كيلو بالقابضة للصوامع، مشيراً إلى أن ما تم تسويقه لشركة مطاحن مصر العليا 114 طن و 470 كيلو .

وأكد وكيل وزارة التموين بالمنيا، على استمرار عقد الاجتماعات الخاصة باللجنة العامة لمتابعة توريد الأقماح على مستوى المحافظة لتذليل كافة العقبات التى تواجه المزارعين منذ بداية الموسم، موضحاً أن لجان استلام القمح متواجدون فى كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساءا برئاسة مفتش التموين فى كل لجنة.