تنظيم داعش يعترف بقتل 10 جنود فى نيجيريا

رويترز

قال تنظيم داعش الإرهابى، الدولة السبت، إنه قتل عشرة جنود في هجوم على بلدة ماجوميري في شمال شرق نيجيريا.

وقال التنظيم الإرهابى، إن الهجوم على الجنود كان في البلدة الواقعة بولاية بورنو أمس الجمعة. ونشر صورا لثكنات محترقة وجثث زعم أنها للجنود.

وأكدت ثلاثة مصادر في نيجيريا بينها مصدر عسكري إعلان التنظيم. وذكرت المصادر أن المقاتلين اقتحموا البلدة وأغاروا على عسكريين وداهموا بعض المتاجر.

وفر عناصر التنظيم الإرهابى بعدما استدعى الجيش دعما جويا وتعزيزات من كتيبة في بلدة جوبيو المجاورة.

وشن تنظيم "داعش" في غرب أفريقيا، سلسلة من الهجمات في نيجيريا خلال الشهور القليلة الماضية.