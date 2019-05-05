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تموين شمال سيناء تشن حملة لضبط أسعار محلات الجزارة

الأحد، 05 مايو 2019 01:14 م
تموين شمال سيناء تشن حملة لضبط أسعار محلات الجزارة خلال الحمله
شمال سيناء - محمد حسين
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نفذت مديرية تموين شمال سيناء، حملة ضبط ومراجعة أسعار استهدفت محلات الجزارة فى مدينتى العريش وبئر العبد .

 

وقال فتحى أبوحمده وكيل وزارة التموين بشمال سيناء، إن الحملات متواصلة بالتعاون مع مجالس المدن ومباحث التموين وكافة جهات الاختصاص.

 

وأعلن مجلس مدينة بئر العبد، بشمال سيناء فى بيان له  تنفيذ حملة استهدفت محلات الجزارة برئاسة سليمان فرج نائب رئيس المدينة، بحضور  مسئولى الطب البيطرى والتموين .

 

وقامت الحملة بالمرور على جميع محلات الجزارة لضبط اللحوم التى تم ذبحها خارج السلخانة لضمان صحتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين ووضع سعر محدد لجميع محلات الجزارة منعا لاستغلال المواطنين ووضع الية لضبط حركة الأسعار لديهم، كما تم المرور على محلات البقالة والاطمئنان على صلاحية السلع المعروضة بها.

 
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