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تموين القليوبية: توريد 30210 طن قمح لصوامع القليوبية في 20 يوم

الأحد، 05 مايو 2019 11:51 ص
تموين القليوبية: توريد 30210 طن قمح لصوامع القليوبية في 20 يوم الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلن السيد الصباحى وكيل مديرية التموين بالقليوبية، أنه تم توريد 30 ألف و210 طن قمح و51 كيلو، على مدى 20 يوما منذ انطلاق موسم الحصاد فى منتصف الشهر الماضى، جرى توريدها لصوامع مسطرد وبنها وبنكر الهدى بشبرا الخيمة.

قال وكيل مديرية التموين، إنه جرى تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم فى عضويتها ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقبانى وأمين الشونة لوزن الأقماح وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة  للمزارعين.

من جانبه صرح الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، أنه تم رفع الطاقة التخزينية للصوامع والشون والهناجر والبناكر بالمحافظة لتصل إلى 212 ألف طن، بعد دخول الصوامع الجديدة بعرب العليقات بالخانكة التى تبلغ طاقتها التخزينية 90 ألف طن، مشيرا إلى أن أماكن استقبال القمح بالمحافظة هى "صوامع مسطرد، بنكرى الهدى، وشونة مطحن بنها، وصوامع بنها" التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية كجهة تسويقية، و"هنجر شبلنجة، وهنجر شبين القناطر، وهنجر كفر شكر، وشونة كفرسعد بحيري" التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى.

 


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