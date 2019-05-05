تقرير إيطالى: 56% من الشعب يؤيد إغلاق الموانئ لمواجهة أزمة الهجرة

كتبت فاطمة شوقى

كشف تقرير إيطالى عن أن 59٪ من الشعب يؤيد سياسة إغلاق الموانئ التى تبنتها حكومة رئيس الوزراء جوزيبى كونتى لمواجهة أزمة الهجرة، بينما يرى 41٪ أنها غير مقبولة.

وأظهر التقرير الذى أعده معهد الشؤون الدولية (Iai) بالتعاون مع مختبر التحليل السياسى والاجتماعى (Laps) فى جامعة سيينا، أن “النسبة المئوية المذكورة، تكشف حتماً عن اختلافات عميقة حول الموضوع اعتمادًا على نوايا التصويت”، فـ"85٪ من ناخبى يسار الوسط يرفضون هذا الإجراء، أمام 92٪ من ناخبى حزب الرابطة الذين يؤيدونه"، وكذا الحال مع "67٪ من ناخبين حركة خمس نجوم و73٪ من ناخبين يمين الوسط".

وفيما يتعلق بالانتقادات التى وجهتها المنظمات الدولية ضد إيطاليا لإدارة عمليات الإنقاذ فى البحر "أبدى 37٪ قناعتهم بأنهم يدفعون الحكومة نحو حلول أفضل، 36٪ يجب أخذ الأمر بالاعتبار فى حالة عدم تعارضه مع المصالح الوطنية فقط، بينما بالنسبة للـ27٪ المتبقين أنه مجرد تدخل غير مقبول.

ورأت 89٪ من العينة أنه يجب على الاتحاد الأوروبى ىتشجيع توزيع عادل لطالبى اللجوء على دوله الأعضاء وفرضها على الدول المتمردة.

ومن ناحية مسألة وجود أو عدم وجود صلة واضحة بين الهجرة الغير شرعية وانتشار الإرهاب فى أوروبا (ارتباط تم الاعتراف به عام 2017 بنسبة 55٪)، فقد انخفض من يعتبر هاتين الظاهرتين مرتبطتين بمقدار 10 %، أما من التزم الحياد، فقد ارتفع من 26 إلى 28٪، وكذلك الذين يخالفون فرضية ربط الظاهريتين ارتفعوا من 22 إلى 26٪.