تفاصيل خطة "الصحة" لتأمين وجبات السحور والإفطار فى رمضان × 7 معلومات

كتب وليد عبد السلام

تبذل وزارة الصحة والسكان جهودا كبيرة فى الرقابة على مصادر الغذاء والمياه منعا لحدوث أى تلوث يتسبب فى مشاكل صحية، باعتبار المسألة أمنا قوميا.

"اليوم السابع" يكشف فى تحليل معلوماتى عن خطة شاملة للرقابة على الأغذية خلال شهر رمضان الكريم، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

1- التنبيه على جميع إدارات مراقبة الأغذية بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية ومنها المصانع، ومعامل الألبان، وسلاسل السوبر ماركت، والمخازن.

2- التأكد من اتباع المنشآت الغذائية للاشتراطات الصحية لأماكن تداول الأغذية.

3- سحب العينات من الأغذية المعروضة خاصةً الياميش، والمخللات، والألبان ومنتجاتها، والتمور، والعصائر، والمجمدات لتحليلها والتأكد من سلامتها.

4- تكثيف الحملات على الباعة الجائلين واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين.

5-، تكثيف الحملات على الأسواق والأماكن التى تعرض أغذية مجهولة المصدر، أو تكون غير مسجلة بوزارة الصحة.

6- الضبط الفورى لأى مادة غذائية يتم الشك فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

7- تكثيف الرقابة على الفنادق، والعائمات، والمطاعم، والأماكن التى تقدم وجبات الإفطار أو السحور بما فيها موائد الرحمن.