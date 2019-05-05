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تعيين عباس على بابكر رئيسا للقضاء فى السودان

الأحد، 05 مايو 2019 11:40 م
تعيين عباس على بابكر رئيسا للقضاء فى السودان عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى
الخرطوم أ ش أ
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أصدر رئيس المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قراراً بتعيين عباس على بابكر رئيساً للقضاء، خلفاً لعبد المجيد إدريس علي، الذى تم إعفاؤه من المنصب.

وكان رئيس المجلس العسكرى الانتقالى أصدر فى أبريل الماضى، قراراً بإعفاء كل من عمر أحمد محمد من منصب النائب العام، وهشام عثمان صالح من منصبه مساعد أول النائب العام، وإنهاء خدمة عامر إبراهيم ماجد كرئيس نيابة عامة. وقضى ذات القرار بتكليف الوليد سيد أحمد محمود، بتسيير مهام النائب العام.

 


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عباس على بابكر

رئيس القضاء فى السودان

أخبار السودان

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