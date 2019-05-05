تعرف على حجم الإنجازات فى مشروع أنفاق وكبارى بالإسماعيلية.. فيديو

كتب محمد الجالى

أظهر فيديو مشروعات الأنفاق بالإسماعيلية التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحجم النجاح الضخم الذى حققته مصر فى تدشين تلك المشروعات.

وسلط الفيديو الضوء على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اتتاحه مشروع أنفاق الإسماعيلية حيث أكد أن البلاد تبنى بالعمل والإخلاص والاستقرار والجهد والعرق والسلام.

وقال الرئيس السيسى خلال الفيديو: الشباب والشابات مستقبلهم مرهون بالعمل الذى نقوم به ونحن نسابق الزمن كى نحققه ، وما نفعله هذا مقدمة تساهم فى إيجاد فرص عمل لشبابنا وشباتنا، ومن حقنا كأمة أن تأخذ مكانها بالسلام والاستقرار والبناء والتعمير .