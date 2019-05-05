تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا أول يوم رمضان × 14 معلومة

تصل الموجة الحارة التى تضرب البلاد لذروتها غدا الإثنين أول أيام رمضان المبارك، حيث تشهد معظم الأنحاء طقس شديد الحرارة يمتد للعاصمة ، وذلك وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية .
وينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس غدا الإثنين أول أيام رمضان المعظم فى نقاط مبسطة كما يلى :
1- يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية
2- الطقس سيكون شديد الحرارة على الوجه البحرى والقاهرة وجنوب البلاد
3- يبدأ الانخفاض التدريجى على غرب البلاد
4- يكون الطقس لطيف على السواحل الغربية نهارا لطيف ليلا على كافة الأنحاء
5- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد
6- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا
7- الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وعلى البحر المتوسط
8- يؤدى نشاط الرياح إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط
9- درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة
10- درجات الحرارة المتوقعة بالإسكندرية العظمى 23 والصغرى 21 درجة
11- درجات الحرارة المتوقعة بمطروح العظمى 22 درجة والصغرى 17 درجة
12- درجات الحرارة المتوقعة بسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 22 درجة
13- درجات الحرارة المتوقعة بقنا العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة
14- درجات الحرارة المتوقعة بأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة
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