تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا أول يوم رمضان × 14 معلومة

كتب محمود راغب

تصل الموجة الحارة التى تضرب البلاد لذروتها غدا الإثنين أول أيام رمضان المبارك، حيث تشهد معظم الأنحاء طقس شديد الحرارة يمتد للعاصمة ، وذلك وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية .

وينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس غدا الإثنين أول أيام رمضان المعظم فى نقاط مبسطة كما يلى :

1- يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية

2- الطقس سيكون شديد الحرارة على الوجه البحرى والقاهرة وجنوب البلاد

3- يبدأ الانخفاض التدريجى على غرب البلاد

4- يكون الطقس لطيف على السواحل الغربية نهارا لطيف ليلا على كافة الأنحاء

5- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد

6- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا

7- الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وعلى البحر المتوسط

8- يؤدى نشاط الرياح إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط

9- درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة

10- درجات الحرارة المتوقعة بالإسكندرية العظمى 23 والصغرى 21 درجة

11- درجات الحرارة المتوقعة بمطروح العظمى 22 درجة والصغرى 17 درجة

12- درجات الحرارة المتوقعة بسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 22 درجة

13- درجات الحرارة المتوقعة بقنا العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة

14- درجات الحرارة المتوقعة بأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة