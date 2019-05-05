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تعرف على إرشادات الحماية المدنية للوقاية من أخطار تسرب الغاز داخل المنازل

الأحد، 05 مايو 2019 09:31 ص
تعرف على إرشادات الحماية المدنية للوقاية من أخطار تسرب الغاز داخل المنازل صورة أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد
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أكد مصدر أمنى بالإدارة العامة للحماية المدنية، أن هناك إرشادات وتعليمات يجب اتباعها للوقاية من مخاطر أسطوانات البوتاجاز كـ حدوث تسرب للغاز أو وقوع انفجارات وذلك لمنع وقوع أى ضحايا أو مصابين، منها، أنه فى حالة تسرب الغاز يتم تهوية المكان جيداً لإيقاف التسرب وعدم إشعال أى وسيلة إلا بعد التأكد من وقف التسرب وتهوية المكان.

وأضاف المصدر، أنه يجب استخدام قطعة قماش مبللة لقفل محبس الأسطوانة ثم نقلها لمكان جيد للتهوية ويجب فحص مفاتيح مواقد الطهى باستمرار للتأكد من عدم وجود تسريب، ولا تقم بتعريض الأسطوانة لحرارة الشمس لفترات طويلة وتجنب تخزينها داخل المنازل.

واستطرد المصدر، أنه فى حالة وجود حريق يجب إغلاق الأسطوانة ويتم فصلها عن الجهاز وإبعادها خارج الشقة و يتم فحص التسرب لأسطوانة الغاز بعد تركيبها بواسطة رغوة الصابون وليس بواسطة أعواد الثقاب، كما يجب الاستعانة بفنى متخصص فى حالة استبدال منظم وخراطيم الغاز عند تلفها أو بشكل دورى كل عام.

وأوضح المصدر، أنه للوقاية من أخطار تسرب الغاز يجب وضع الأسطوانة بعيداً عن المواد المشتعلة كالوقود ومواقد التسخين و يجب عدم وضعها داخل إناء من الماء الساخن فى فصل الشتاء كما يفعل البعض ووضعها على قاعدة مناسبة مرتفعة عن الأرض لوقايتها من الرطوبة و يجب إغلاق إسطوانة الغاز فور الانتهاء من الاستخدام أو عند الذهاب.


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