video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 05 مايو 2019 09:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تظاهرات فى طرابلس بسبب عدم توافر السيولة بالمصارف والمليشيات تفرقها بالرصاص

الأحد، 05 مايو 2019 08:26 م
تظاهرات فى طرابلس بسبب عدم توافر السيولة بالمصارف والمليشيات تفرقها بالرصاص تظاهرات طرابلس
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

تظاهر عدد من المواطنين الليبيين أمام مصارف العاصمة طرابلس بسبب عدم توافر السيولة النقدية، واستنكارهم لهيمنة المليشيات المسلحة على مؤسسات الدولة الليبية فى طرابلس ومنها مصرف ليبيا المركزى.

وردد المتظاهرون هتافات ضد المجلس الرئاسى الليبى فى ساحة الشهداء بسبب عدم توافر السيولة، منتقدين تخصيص مجلس السراج لمليارى ونصف دينار ليبي للمليشيات المسلحة التى تقاتل إلى جانبه وعدم الإلتفات إلى معاناة الشعب الليبى وخاصة أهالى طرابلس.

وأظهرت مقاطع مصورة مليشيات مسلحة تطلق النار فى الهواء لتفريق المتظاهرين فى ساحة الشهداء، وسط غضب شعبى من أهالى طرابلس بسبب هيمنة المليشيات المسلحة على المصارف.

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج قد خصص مليارى ونصف دينار لدعم المليشيات المسلحة لمواجهة الجيش الوطنى الليبى فى طرابلس.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رموز الشخصيات الوطنية الليبية يدعمون معركة تحرير طرابلس فى مؤتمر حاشد بالقاهرة.. البيان الختامى للمؤتمر يؤكد: العصابات المسلحة والتنظيمات الإرهابية فى العاصمة تعرقل بناء الدولة.. والسراج شخصية مرتهنة للمسلحين

خبراء ليبيون: نحتاج تحرير طرابلس من المليشيات المسلحة قبل إجراء أى انتخابات

اخبار ليبيا

اخبار طرابلس

الجيش الليبى

المجلس الرئاسى الليبى

تظاهرات طرابلس

مليشيات طرابلس




لا تفوتك
إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

الدول الأطول والأقصر فى عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان حول العالم.. الجزائر فى مقدمة العرب بمعدل 16 ساعة يوميا.. والقاهرة تبدأ أول يوم بـ15 ساعة و3 دقائق.. وقصة دولة لا يتغير فيها العدد منذ دخول الإسلام إليها

الدول الأطول والأقصر فى عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان حول العالم.. الجزائر فى مقدمة العرب بمعدل 16 ساعة يوميا.. والقاهرة تبدأ أول يوم بـ15 ساعة و3 دقائق.. وقصة دولة لا يتغير فيها العدد منذ دخول الإسلام إليها

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة