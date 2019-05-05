تسليم أرجنتينى اعتدى جنسيا على ابنته وهرب إلى البرازيل

سلمت سلطات البرازيل والانتربول، أرجنتينى قام بالاعتداء جنسيا على ابنته وهرب من البلاد فى 2016، بعد أن حكمت المحكمة الجنائية فى الأرجنتين فى عام 2016 لمدة 8 سنوات، واتجه إلى البرازيل.

ووفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية فإن "بابلو مينيتى"، صاحب متجر لإصلاح الدراجات النارية هرب فى 2016 بعد إصدار أمر اعتقاله لاغتصاب ابنته البالغة ثلاث سنوات، وتم اعتقاله فى البرازيل فى مارس 2018، وفى النهاية بعد قضاء 14 شهرا فى سجن أجنبى، تم تسلميه إلى الأرجنتين لدفع ثمن إساءة معاملة ابنته.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم الحصول على جميع المعلومات التى تخص المتهم بعد تحقيق دام عدة أشهر أجرته الشرطة الفيدرالية، وأيضا عبر الشبكات الاجتماعية والأماكن الذى اعتاد أن يكون فيها.