ترامب يعين رئيسا جديدا لهيئة الهجرة بهدف تشديد الأمن على الحدود

واشنطن /أ ش أ/

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأحد، تعيين مارك مورجان رئيسا جديدا لهيئة الهجرة والجمارك، فى إطار مساعى واشنطن للحد من الهجرة على الحدود الجنوبية وتشديد الأمن الحدودى، وعمل مورجان مسئولا عن الحدود فى عهد الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما.

ووصفه ترامب ، فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بأنه "مواطن أمريكى مخلص لبلاده"، ويتولى مورجان هذا المنصب خلفا لرون فيتييللو، الذى أقاله ترامب الشهر الماضى بسبب رغبة البيت الأبيض فى توجه أكثر تشددا حيال الهجرة.

وكان مورجان أكد علنا مساندته للجدار الذى يبنيه ترامب على الحدود الجنوبية بين الولايات المتحدة والمكسيك، كما انتقد مواقف الكونجرس حول قضايا الهجرة وأمن الحدود.