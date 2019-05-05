ترامب يعلن زيادة الجمارك إلى 25% على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار

واشنطن /أ ش أ/

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن الجمارك على سلع صينية تُصدر إلى الولايات المتحدة بقيمة 200 مليار دولار أمريكى سترتفع من 10% إلى 25% يوم الجمعة القادم، مهددا بفرض 25% رسوم جمركية إضافية على سلع صينية أخرى بقيمة 325 مليار دولار.

وقال ترامب ، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على (تويتر) إنه لمدة 10 شهور وحتى الآن، تدفع الصين جمارك إضافية بقيمة 25% إلى الولايات المتحدة على سلع فى مجال التكنولوجيا المتطورة بقيمة 50 مليار دولار، وجمارك 10% إضافية على سلع أخرى بقيمة 200 مليار دولار.

وأضاف "إن تلك المدفوعات مسؤولة بشكل جزئى عن النتائج الاقتصادية العظيمة فى أمريكا ، الـ 10% سترتفع إلى 25% يوم الجمعة ، المحادثات بشأن التوصل إلى اتفاق تجارة بين البلدين مستمرة لكن ببطء جدا ، بينما يحاولون إعادة التفاوض" ، متعهدا بأن سلع إضافية بقيمة 325 مليار دولار تأتى إلى أمريكا من الصين ستشهد جمارك بمعدل 25%.

كان البيت الأبيض قد أعلن يوم الأربعاء الماضى أن الولايات المتحدة والصين تحرزان "تقدما هائلا" فى المفاوضات التجارية الجارية، بينما قال وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين الأسبوع الماضى أن محادثات التجارة بين البلدين تدخل مراحلها النهائية ، مؤكدا أن الجانبين حققا تقدما كبيرا، وذلك بعد اجتماع أجراه الوزير الأمريكى مع المفاوضين الصينيين.