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الأحد، 05 مايو 2019 12:40 م
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تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات العرب

الأحد، 05 مايو 2019 12:33 م
تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات العرب البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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دفعت مبيعات المتعاملين العرب، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.77% ليصل إلى مستوى 14617 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 2269 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.61% ليصل إلى مستوى 18214 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 646 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 1648 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 466 نقطة.
 

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