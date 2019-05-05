تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات العرب

كتب هانى الحوتى

دفعت مبيعات المتعاملين العرب، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.77% ليصل إلى مستوى 14617 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 2269 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.61% ليصل إلى مستوى 18214 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 646 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 1648 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 466 نقطة.