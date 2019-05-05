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تحليق 20 رحلة بالون طائر بسماء محافظة الأقصر على متنها 400 سائح أجنبى ومصرى

الأحد، 05 مايو 2019 11:55 ص
تحليق 20 رحلة بالون طائر بسماء محافظة الأقصر على متنها 400 سائح أجنبى ومصرى بالون طائر
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلنت سلطات الطيران المدنى، أن مطار البالون الطائر بالبر الغربي بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، شهد تحليق 20 رحلة بالون طائر أقلت علي متنها 400 سائح أجنبي من مختلف الجنسيات، وشهدت الرحلات إقبالا مميزا من الأفواج السياحية من مختلف جنسيات العالم بجانب المصريين.
 
 
وقال مفتشو العمليات الجوية بسلطة الطيران المدنى، أن الرحلات خرجت بصورة طبيعية للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية فى البر الغربى، مع اعتدال حركة الطقس فى سماء المدينة، حيث أثبتت رصد مطار الأقصر الدولي أن حركة الرياح تناسب انطلاق كافة الرحلات بصورة طبيعية تماماً.
 
 
وتعتبر رحلات البالون الطائر بالأقصر، من أبرز رحلات المغامرة التى يقبل عليها السائحون من مختلف أنحاء العالم لدى زيارتهم لمحافظة الأقصر، بهدف التمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة والتأمل فى الحضارة المصرية القديمة، حيث الآثار الشامخة التى يمكن رؤيتها من السماء والشعور بعظمتها وكبر حجمها، بالإضافة إلى المعابد المهيبة ومقابر الملوك العظماء.
 
 

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