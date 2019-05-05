تحقيقات: أصدقاء خبير وزارة العدل المقتول عثروا عليه مقيدا داخل شقته بالظاهر

تباشر نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، تحقيقاتها مع 3 عاطلين، لاتهامهم بقتل خبير بوزارة العدل داخل شقته فى منطقة الظاهر.

واستدعت النيابة، أصدقاء المجنى عليه بعد اكتشافهم مقتله، حيث أكدوا أن المجنى عليه يدعى "شفيع يوسف محمود"، 47 عاما، وأنه تغيب عن عمله منذ 3 أيام بدون أسباب على غير العادة، وأشاروا إلى أنهم حاولوا الاتصال به لمعرفة أسباب تغيبه، إلا أن هاتفه المحمول كان دائما مغلقا، الأمر الذى أثار قلقهم خاصة وأنه يقيم بمفرده.

وأضاف أصدقاء المجنى عليه أمام النيابة، أنهم توجهوا لمنزله فى شارع الجيش بمنطقة الظاهر للاطمئنان عليه، ولكنهم استنشقوا رائحة كريهة صادرة من خلف باب شقته وبالطرق عليه لم يجب، فاستعانوا بالجيران وأحضروا نجار قام بفتح باب المنزل فى حضور صاحب العقار، وفوجئوا عند دخولهم الشقة بعثورهم عليه جثة هامدة ملقاة على الوجه مقيد بالحبال من الخلف وحول رقبته حبل غسيل مشنوقا.

وأمرت النيابة بندب فريق من الطب الشرعى، لتشريح جثة المجنى عليه وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة محتويات الشقة ورفع البصمات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وطبيعة عمل المجنى عليه، والبحث إذا كانت له خلافات مع أحد من عدمه.

كما قررت النيابة استدعاء جيران المجنى عليه لسماع أقوالهم ومعرفة المترددين عليه من أصدقائه وأقاربه، كما قررت النيابة تفريغ محتوى كاميرات المحلات والأماكن المحيطة بمكان الواقعة، لرصد أى تحركات غريبة أو مريبة ومعرفة أخر المترددين عليه.

وتبين أنه برفع البصمات من داخل الشقة تبين سلامة منافذ الشقة وأن جميع الأبواب والشبابيك سليمة ولم تكن بها أى كسر أو فتح عنوة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف غموض واقعة العثور على جثة الضحية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص بغرض سرقته.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.