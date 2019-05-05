تجديد حبس موظف بجهاز تنظيم الاتصالات وآخر بتهمة تلقى رشوة

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وآخر صاحب شركة أبحاث، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة طلب وتقديم رشوة مالية.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن جهاز الرقابة الإدارية تمكن من ضبط المتهمين متلبسين أثناء تلقى الرشوة داخل إحدى معارض الموبيليا فى منطقة المعادى، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما مبلع 53 ألف جنيه من إجمالى مبلغ ثلاثة ملايين ثمن الرشوة كدفعة.

كما تبين أن هيئة الرقابة الإدارية تتابع المتهم الأول منذ ما يقرب من أربعة شهور، وتتبعه بالتسجيلات وإذن الضبط حتى تم ضبطه متلبسًا، حيث تبين أن المتهم طلب وتلقى رشوة مالية من رجل أعمال يمتلك شركة لتوظيف العمالة فى الشركات – موظفين الخدمات التليفونية والإنترنت وأنه طلب من رئيس الإدارة المركزية للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، تيسير بعض أعمال الشركة وإلحاق العمالة مقابل مبلغ مالى، ويوم ضبطهما كان يتلقى المتهم جزء من مبلغ الرشوة حيث تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من تتبع المتهمين حتى تم الاتفاق تليفونيًا، على موعد لتسليم جزء من المبلغ فى إحدى معارض الموبيليا بعيدًا عن مكتب المتهم أو محل إقامته للتضليل، ولكن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبطهما عقب تسلمه مبلغ الرشوة.